Pro Livorno Sorgenti, una conferma e due novi innesti per Mr Niccolai

Calcio

14 Agosto 2021

Livorno 14 agosto 2021

Un colpo per reparto.

La Pro Livorno Sorgenti accoglie ufficialmente tre giovani di qualità nella rosa che affronterà la stagione 2021/22, la seconda consecutiva in serie D.

Per Giorgio Bachini, centrocampista classe 2002, si tratta di una conferma, dato che ha già vissuto da protagonista in biancoverde l’annata 2020/21,

collezionando 19 presenze e un assist nel girone D di serie D.

Rientrato a fine stagione all’A.S. Livorno Calcio per fine prestito, può

proseguire la sua esperienza alla Pls in virtù dello svincolo ottenuto dalla Figc, che ha dato il via libera per svincolare altri due calciatori dal club amaranto.

Il primo è Leonardo Bertelli, laterale sinistro del 2003 che arriva alla Pro Livorno Sorgenti dalla Primavera 3 dell’A.S. Livorno.

Il suo innesto permette di coprire un vuoto nel reparto difensivo.

Il secondo, invece, è l’attaccante classe 1999 Alessio Canessa: lo scorso anno nella Prima squadra dell’A.S. Livorno Calcio in serie C, in passato ha già militato in serie D con le maglie di Ponsacco e Pergolettese.

I tre giocatori si uniscono quindi ufficialmente al gruppo guidato da Matteo Niccolai, che dal 3 agosto ha iniziato la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione.

