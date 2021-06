Home

2 Giugno 2021

Pro loco “Io amo Rosignano Solvay” rinnova le cariche. Quilici riconfermata presidente

Livorno 2 giugno 2021

Il giorno 20 maggio si è riunita l’assemblea dei soci pro loco “Io amo Rosignano Solvay” per il rinnovo del consiglio direttivo.

Tredici sono i componenti votati ed ognuno avrà un ruolo fondamentale.

Quilici Alessandra riconfermata presidente, sarà supportata dai nuovi entrati, Riccardo Neri eletto vicepresidente e Marta Masi segretaria

La tesoreria verrà tenuta da Luperini Luca vecchia guardia della pro loco.

Si riconfermano Pivari Silvia ed Erica Cecchetti, che manterranno la direzione della parte culinaria, e Sergio Bianchi che coadiuvato da Fabio Sardi, Nico Pelosini e Francesca Salvi, continuerà ad occuparsi della parte logistica e dell’intrattenimento degli eventi.

Inoltre si aggiungono, Pietro Pitarresi che si occupera’ con Luperini del sito internet pro loco e della comunicazione, Silvia Citi che con Masi si occuperà dei social media e Claudio Monticelli che coordinerà i tesseramenti e la ricerca di sponsor.

Questo nuovo consiglio oltre che proseguire i progetti ormai ben consolidati della vecchia pro loco, ha molte nuove idee in cantiere da proporre in varie zone di Rosignano solvay per coinvolgere sempre di più le attività presenti e rivalutare i rioni.

Per la stagione prossima verranno mantenuti gli eventi ormai storici ma, collaborando con l’amministrazione comunale, programmeremo per tempo un grande 2022.

Verrà valorizzato anche il sito internet dell’associazione rendendolo di più facile accesso, dove troverete indicazioni sugli eventi, sulle attività commerciali e luoghi d’interesse, numeri utili a residenti e turisti.

In attesa di avere una sede dove poter migliorare il rapporto con la comunità e dove poter valorizzare al meglio il nostro paese, vi ricordiamo che sono ancora aperti i tesseramenti sia per privati che per le attività, tesseramento che consente di usufruire di molti sconti a livello nazionale ed allo stesso tempo finanziare la vostra pro loco nei vari progetti per il paese.

Potrete trovare le nostre tessere da “Conciati per le feste” sull’aurelia e da “NACO2” studio grafico in via della Cava, oppure chiedendo informazioni al 3491346532.

Abbiamo già in programma appuntamenti con l’amministrazione comunale, con dirigenti per i prossimi eventi e con assessori per altri progetti e problemi da risolvere. Ma soprattutto andremo attività per attività per coordinarci sui progetti che abbiamo in mente.

