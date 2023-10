Home

Politica

Problema rifiuti a Rosignano Marittimo, Conforti (FI): Intervenire subito attraverso un piano mirato

Politica

1 Ottobre 2023

Problema rifiuti a Rosignano Marittimo, Conforti (FI): Intervenire subito attraverso un piano mirato

Rosignano (Livorno) 1 ottobre 2023 – Problema rifiuti a Rosignano Marittimo, Conforti (FI): Intervenire subito attraverso un piano mirato

“Da giorni ci arrivano segnalazioni sulla presenza di cumuli di rifiuti abbandonati in alcune aree del nostro Comune.

Si tratta di un problema grave che ricade in primo luogo sui cittadini, costretti a vivere in un ambiente poco salubre e decoroso, pur sostenendo elevati costi per la nettezza urbana.

Ho per questa ragione inviato una lettera al Sindaco di Rosignano per chiedere un intervento urgente”.

Lo dichiara il Coordinatore comunale di Rosignano M.mo di Forza Italia Giacomo Conforti, che aggiunge: “Nella lettera ho evidenziato che il problema persiste da molto tempo e che non è più possibile che il territorio venga brutalizzato dall’incuria di pochi, a danno dei tanti cittadini ligi nel rispetto dell’ambiente.

Ho sottolineato la necessità che venga posto in essere un efficace ed integrato piano per contrastare il fenomeno.

Tale piano deve mirare: alla diffusione di una coscienza collettiva sull’importanza del decoro urbano, attraverso una capillare campagna di informazione; ad un’efficace azione di coordinamento tra Polizia Municipale e Rea (gestore per la raccolta dei rifiuti); all’implementazione di una serie di misure di controllo (telecamere di videosorveglianza) e punitive nei confronti dei trasgressori”.

Giacomo Conforti

Coordinatore comunale Rosignano Marittimo – Forza Italia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin