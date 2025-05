Problematiche sulla sicurezza, USB incontra dirigenza Solvay

Home

Di seguito la nota rilasciata dal sindacato USB Livorno dopo l’incontro con la dirigenza della multinazionale Solvay

“Nel reparto UP Cloruro di Calcio dello stabilimento Solvay di Rosignano la situazione è ormai critica dal punto di vista della sicurezza. È quanto viene segnalato direttamente dai lavoratori e dalla nostra organizzazione sindacale.

Già qualche mese fa eravamo intervenuti per via della carenza di personale, con operati costretti a lavorare anche 16 ore consecutive per mancanza di cambi.

Parliamo di un reparto ad “alto rischio” in cui, nel settembre del 2024 un giovane lavoratore finì ricoverato in prognosi riservata con ustioni sul 40% del corpo a causa di una fuoriuscita di acqua bollente.

Nello specifico le problematiche denunciate sono riconducibili al pessimo stato degli impianti e alla scarsa manutenzione. Sia per quanto riguarda il reparto “evaporazione” sia per quello di solidificazione. Nel primo le valvole che servono per isolare l’impianto di primo effetto (che lavora il cloruro a temperature più alte) dagli altri apparati risultano ormai difettose a causa delle incrostazioni.

Quindi non possono essere chiuse correttamente in caso di emergenza. Inoltre, vi è la presenza costante di ponteggi, allestiti per le manutenzioni ma ormai presenti da circa due anni, che impediscono la mobilità degli operai in caso di emergenza. Le valvole dell’impianto secondi effetti risultano anch’esse semi-bloccate e devono essere manovrate con attrezzi da lavoro invece che a mano.

Nel reparto solidificazione, nonostante alcuni interventi, il solaio che mantiene il piano superiore con le due ruote per la produzione delle scaglie, risulta essere in pessimo stato. Fino a qualche tempo fa erano presenti dei “cristi” per puntellare le travi in ferro.

Ma non è solo un problema di sicurezza ma bensì anche di produttività degli impianti. Da circa due settimane, ad esempio, a causa della mancata sostituzione di alcune valvole dette “vanesse”, per garantire i lavaggi periodici dell’impianto lo stesso deve essere fermato.

Per affrontare queste problematiche, l’Unione Sindacale di Base, ha recentemente incontrato la dirigenza della multinazionale.

Crediamo che il dialogo e soprattutto il confronto con i diretti interessati sia la strada migliore per risolvere le problematiche. Soprattutto se si parla di sicurezza.

L’incontro è stato sicuramente positivo, abbiamo descritto puntualmente le problematiche sopra riportate e ci auguriamo che siano messi in campo interventi tempestivi. Pensiamo che sia invece urgente affrontare la situazione prima che si possano ripetere altri infortuni.

Ovviamente, sempre attraverso il confronto preventivo con i lavoratori, siamo altresì pronti ad intervenire con tutti gli strumenti sindacali che abbiamo a disposizione qualora la situazione generale non subirà miglioramenti”

Usb Livorno