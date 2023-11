Home

2 Novembre 2023

Livorno 2 novembre 2023 – Problemi al tetto di un palazzo in via Garibaldi, chiusa al traffico una parte della strada

Questa mattina, intorno alle 10.45, si è verificata un’emergenza in via Garibaldi, all’incrocio con via Campana. Il tetto del civico 23, danneggiato dal vento nei giorni scorsi, ha causato delle infiltrazioni d’acqua che hanno raggiunto un appartamento al secondo piano. Gli inquilini hanno allertato i vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto insieme alla polizia municipale e alla protezione civile. Per consentire le operazioni di soccorso, il traffico è stato deviato e la zona è stata transennata. I pompieri stanno verificando le condizioni delle abitazioni ai piani superiori, che risultano vuote. Non si esclude che l’intero edificio debba essere evacuato per precauzione.

