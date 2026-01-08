Home

8 Gennaio 2026

Livorno 9 gennaio 2026 Problemi alla fognatura tra viale Italia e via dei Pensieri, fine lavori prevista per il 15 gennaio

Questa mattina i sistemi di telecontrollo di ASA hanno rilevato un problema sulla fognatura situata sotto la rotatoria di viale Italia, all’angolo con via dei Pensieri.

I tecnici sono intervenuti tempestivamente con un sopralluogo e hanno avviato uno scavo per verificare l’entità del guasto.

Per limitare i disagi ai cittadini durante il mercatino del venerdì e il fine settimana, lo scavo è stato messo in sicurezza e resterà tale fino al 12 gennaio.

Dal 12 gennaio inizierà l’intervento di ripristino, che comporterà alcune modifiche alla viabilità. I dettagli relativi ai cambiamenti della circolazione saranno comunicati quanto prima.

Salvo imprevisti, i lavori termineranno il 15 gennaio.

ASA si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione.