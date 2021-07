Home

Problemi ambientali a Collesalvetti (Stagno): “Niente diretta web, il PD fa mancare il numero legale”

29 Luglio 2021

Livorno 29 luglio 2021

La Sinistra di Collesalvetti denuncia sulla sua pagina Facebook quello che per loro è stato un grave atto del PD verso i cittadini

“Nel nostro Comune si è consumata l’ennesima prova di prepotenza di questa amministrazione

Invitati dal Consiglio di Frazione di Stagno per parlare dei problemi ambientali della frazione ( non per uno scontro politico) in un sano confronto per capire meglio la situazione e cercare soluzioni, il PD ha fatto mancare il numero legale per non fare andare la riunione in rete,

In questo modo è mancata una giusta informazione ai cittadini.

Niente diretta, cittadini tagliati fuori come nel pomeriggio durante lo svolgimento della prima commissione, dove i cittadini ad un certo non hanno potuto seguire i lavori perché hanno secretato la riunione” .

La Sinistra di Collesalvetti continua e parla del comportamento del Consigliere Biasci che secondo loro non si sarebbe comportato “bene” e scrivono quanto segue:

“Il Fatto più grave e’ che il consigliere Biasci che ha la delega per i problemi di stagno ( anche questo basterebbe a far capire quanta considerazione ci sia per la frazione , tutti gli altri cdf hanno un assessore di riferimento a stagno un consigliere comunale) abbia deciso di non venire perché non gli piaceva l’argomento e gli invitati”

La sinistra di Collesalvetti conclude:

“Questi non sono i Consigli di Frazione che abbiamo immaginato, questa non è partecipazione .

Come rappresentante della Sinistra Collesalvetti che comprende tutte le forze comuniste territoriali respingiamo un simile atteggiamento e ci adopereremo insieme ad altre forze affinché l’informazione negata arrivi ai cittadini”

