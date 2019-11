Home

Problemi di Salviano, incontro pubblico con Salvetti e Gazzetti al circolo PD

10 novembre 2019

Livorno, 10 Novembre 2019. “ Completare la Bretella stradale ( via Impastato, Rotatoria di via dei Pelaghi ); ricostruire il Ponte sul Rio Maggiore di via di Salviano mantenendolo carrabile; mettere in sicurezza idraulica l’insieme del territorio; potenziare la viabilità dell’intera area; disciplinare il traffico secondo criteri di sostenibilità.

Le molte cose fatte dalla Regione toscana, gli impegni della nuova Amministrazione comunale “.

Su questi temi è stato organizzato per il giorno Martedi 12 Novembre, alle ore 21,15, presso la Casa del Popolo di Salviano ( Salone al piano terra, via di Salviano 542 ) un INCONTRO PUBBLICO, promosso dal Circolo PD Enrico Berlinguer, con i commercianti e i residenti dei nostri Quartieri.

Partecipano Luca Salvetti, Sindaco di Livorno e Francesco Gazzetti, Consigliere regionale toscano.

Saranno presenti Alberto Brilli, Segretario del Circolo PD Enrico Berlinguer; Adriano Tramonti, Vicesegretario comunale; Piero Tomei, Valerio Ferretti e Irene Sassetti, Consiglieri comunali di Livorno.

Nel corso dell’iniziativa verrà inoltre presentato un contributo audiovisivo del Comitato Alluvionati Livorno ( CAL ).