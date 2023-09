Home

Proclamazione dell’Armistizio: venerdì 8, cerimonia in piazza Damiano Chiesa

6 Settembre 2023

Livorno 6 settembre 2023 – Proclamazione dell’Armistizio: venerdì 8, cerimonia in piazza Damiano Chiesa

Livorno celebra, venerdì 8 settembre, la Proclamazione dell’Armistizio del ‘43, di cui quest’anno ricorre l’80° anniversario.

L’annuncio dell’armistizio tra l’Italia e le forze angloamericane, l’8 settembre 1943, segnò la fine della guerra condotta a fianco della Germania di Hitler, e una nuova fase storica che vide i nazisti attuare il loro piano di occupazione della penisola italiana, mentre le formazioni partigiane cominciavano ad organizzare la Resistenza. L’improvviso sfaldamento delle strutture di comando dell’esercito italiano consentì ai tedeschi la cattura di centinaia di migliaia di militari italiani, deportati e internati, assieme a tantissimi civili, nei campi di concentramento nazisti. Per questo motivo, l’8 settembre è il giorno in cui commemorano anche tutti i Caduti italiani nei lager nazifascisti.

A Livorno questi avvenimenti storici saranno ricordati con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti nei Lager nazisti, in piazza Damiano Chiesa. La cerimonia si svolgerà alle ore 10.

Oltre al sindaco Luca Salvetti, con il Gonfalone della Città, saranno presenti:

i massimi rappresentanti delle istituzioni civili e militari cittadine; rappresentanze delle associazioni dei partigiani; ex internati, deportati e perseguitati dal nazifascismo (ANPI, ANED, ANEI, ANPPIA) e di ISTORECO.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della cerimonia in condizioni di sicurezza, dalle ore 7 di venerdì 8 settembre, fino al termine dell’iniziativa, in piazza Damiano Chiesa sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata centrale compresa tra viale Petrarca e via di Salviano, con abrogazione degli spazi sosta gestiti da Tirrenica Mobilità.

Dalle ore 9.45 anche divieto di transito, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia. I mezzi pubblici delle linee 4, 8R, 11 e 12 transiteranno da via Torino. Sarà istituita una fermata provvisoria in viale Francesco Petrarca all’altezza del civico 43.

