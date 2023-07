Home

Prodotti non tracciati e lavoro nero in un ristorante sul lungomare a Livorno: attività sospesa

8 Luglio 2023

Livorno 8 luglio 2023 – Prodotti non tracciati e lavoro nero in un ristorante sul lungomare a Livorno: attività sospesa

Il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) ed il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) che hanno effettuato numerosi controlli durante la giornata di ieri

In particolare, presso un’attività di ristorazione del lungomare labronico, i carabinieri hanno riscontrato irregolarità relative alla sicurezza alimentare ed alla tutela del lavoro

Una sanzione amministrativa per un importo di euro 1.400 è stata elevata per la mancata indicazione della provenienza dei prodotti ittici rinvenuti ed è stata disposta la sospensione dell’attività unitamente a sanzioni pecuniarie per complessivi euro 3.600 poiché, all’atto dell’accertamento, è stata rilevata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto.

