Prodotto il film “Fortunati”, il corto di Daniele Dini sarà iscritto al Festival di Cannes

26 Settembre 2021

Livorno 25 settembre 2021

L’attore livornese Daniele Dini, in questi mesi ha scritto e prodotto il suo primo film (cortometraggio).

Il cortometraggio dal titolo “Fortunati” è un genere di fantascienza, “con un finale a sorpresa che porta lo spettatore a riflettere su un tema profondo e attuale”, come dice il produttore Dini che per ora non vuole svelare altro della trama del film

Le scene del corto “Fortunati” sono state girate in Toscana e in Emilia Romagna.

Gli attori e le attrici che fanno parte del cast, sono livornesi, tra questi, Edoardo Ripoli, che recentemente ha recitato con Pierfrancesco Favino, nel film Colibrì, diretto da Francesca Archibugi.

Fortunati, è stato recentemente proiettato presso il Cinema Teatro Salesiani, in una serata privata, riservata agli attori. L’ambizioso film di Dini verrà iscritto a gennaio al prestigioso Festival di Cannes.

