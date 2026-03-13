Home

Produzione elettricità, a Capraia Enel torna al gasolio fossile non sarà più “Isola Verde”. Franchi (PD): attivarsi presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

13 Marzo 2026

Livorno 13 marzo 2026

Capraia, Franchi (Pd): «Enel non torni al fossile. Interrogazione alla Giunta: Giani intervenga presso il Governo per difendere l’isola verde»

«Capraia non può e non deve tornare indietro di dodici anni. Il passaggio dal biodiesel al gasolio fossile per l’alimentazione della centrale elettrica è un salto nel passato che tradisce la vocazione di un’isola simbolo della sostenibilità mediterranea. Per questo sto preparando un’interrogazione alla Giunta regionale, pur consapevoli che la Regione non ha competenze dirette sulla gestione energetica delle isole minori non interconnesse, è doveroso che la Toscana faccia sentire la propria voce per fermare questa scelta anacronistica».

Così Alessandro Franchi, consigliere regionale del Partito Democratico, annuncia l’atto ispettivo in merito alla decisione di Enel Produzione di abbandonare il modello «Capraia Isola Verde» basato sui biocarburanti per tornare all’impiego di combustibili fossili.

«Dal 2014 Capraia rappresenta un’eccellenza nazionale,» sottolinea Franchi. «Grazie al biodiesel, il Comune meno popolato della Toscana ha ottenuto le 5 Vele di Legambiente, il Blue Mediterranean Award e ha avviato percorsi di certificazione internazionale come il label Smilo. Smantellare questo modello significa distruggere la credibilità costruita in anni di impegno da parte della comunità locale e delle istituzioni. Non possiamo accettare che un’isola che è per due terzi Parco Nazionale e cuore del Santuario Pelagos venga declassata a polo del diesel fossile per mere logiche di profitto o pigrizia logistica».

Il consigliere Pd contesta inoltre le giustificazioni tecniche addotte per l’operazione: «Presentare il ritorno al gasolio come un «miglioramento dell’efficienza» grazie all’uso dell’urea è un’operazione di puro «greenwashing». L’urea riduce gli ossidi di azoto, come previsto per legge, ma non ha alcun impatto sulla decarbonizzazione».

«Chiederò al presidente Giani e all’assessore competente di attivarsi immediatamente nei confronti del Governo e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. È necessario un confronto con Enel per bloccare questa manovra e rilanciare, invece, progetti come «Capraia Smart Island» o l’integrazione con le energie rinnovabili offshore. La transizione ecologica si fa con il coraggio e l’innovazione, non incatenando il futuro dei nostri territori più fragili e preziosi all’economia del fossile».