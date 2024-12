Produzioni cinematografiche, la Regione Toscana stanzia 4 milioni di euro a sostegno del settore. Come fare domanda

La Regione Toscana ha pubblicato un Bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

Le risorse a disposizione ammontano a 4 milioni di euro provenienti dai Fondi Fesr – fondi regionali 2021/2027: di questi 300 mila euro sono destinati ai cortometraggi, 800 mila euro ai documentari, 2 milioni e 200 mila euro ai lungometraggi di finzione e 700 mila euro sono destinati a finanziare opere afferenti alla tipologia serialità.

Le agevolazioni sono destinate a micro, piccole e medie imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva italiane, europee o extraeuropee.

La domanda, redatta in lingua italiana, deve essere presentata esclusivamente per via telematica sul sistema informativo “Sistema Finanziamenti Toscana” (SFT), disponibile all’indirizzo https://sft.sviluppo.toscana. it/ entro le ore 16 del 29 gennaio 2025.