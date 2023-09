Home

Profumi e toner per stampanti abbandonati a Banditella, individuati i responsabili

5 Settembre 2023

Polizia Municipale e Ispettori Ambientali intervengono prontamente su segnalazione dei cittadini e individuano i presunti autori dello scempio ai danni della collettività.

Sacchi neri contenenti rifiuti non differenziati, con l’aggiunta di cosmetici scaduti e toner per stampanti parzialmente utilizzati. E’ quanto sono rinvenuto e segnato quest’oggi da alcuni cittadini abitanti nel quartiere Banditella.

Pronto l’intervento della Polizia Municipale e degli Ispettori Ambientali che si sono recati sul posto avviando le indagini.

Nel corso dell’ispezione municipale e ispettori individuano ben 3 esercizi commerciali come; presunti autori degli abbandoni indiscriminati a ridosso di una postazione condominiale per il conferimento dei rifiuti differenziati.

Al termine dei primi accertamenti, che presumibilmente porteranno all’elevazione di sanzioni in linea con quanto indicato dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti (con particolare riferimento alle violazioni sull’obbligo di differenziazione dei materiali con la raccolta “porta a porta”) e per altri servizi di igiene ambientale; gli operatori di AAMPS hanno provveduto a raccogliere i rifiuti abbandonati e pulire l’area ripristinando le originarie condizioni di decoro.

L’assessore Giovanna Cepparello, assessore all’ambiente del Comune di Livorno commenta:

“Il lavoro che stiamo facendo con AAMPS, la Polizia Municipale e il servizio SegnalaLI è sempre più capillare e stringente. Puntiamo a contrastare con il massimo impegno il degradante fenomeno dell’abbandono dei rifiuti a favore dell’igiene e del decoro urbano e a tutela dei cittadini.

Confermiamo che anche i “Facilitatori Ambientali” sono quotidianamente presenti su tutto il territorio comunale, sia per sensibilizzare le utenze al corretto conferimento sia per segnalare casi di conferimenti errati di rifiuti meritevoli di controlli mirati a cura delle nostre forze ispettive”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

