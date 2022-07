Home

14 Luglio 2022

Progetto Afasia.TV – palinsesto su afasici, caregiver e amici". Al via un ciclo di interviste trasmesse su Granducato Tv

Livorno, 13 luglio 2022 – ”Afasia. TV – palinsesto su afasici, caregiver e amici” è un progetto promosso dall’associazione Afasici Toscana, presentato questa mattina alla stampa nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’afasia. Si tratta di un disturbo del linguaggio conseguente a lesione cerebrale che compromette la capacità di utilizzare il linguaggio come strumento di comunicazione, pur non alterando le capacità cognitive ed intellettuali.

Il progetto prevede la realizzazione e trasmissione da parte di Granducato Tv di un ciclo di otto puntate televisive, in onda sul canale 15 del digitale terreste, ogni mercoledì a partire da stasera, alle 20.10, con repliche il venerdì alle 13 e la domenica alle 18.10, fino al 31 agosto.

Il programma tv è teso ad informare le persone affette da disturbo afasico sugli strumenti a loro disposizione per affrontare le problematiche linguistiche, psicologiche e medico-legali legate alla patologia.

A presentare il progetto l’assessore al Sociale Andrea Raspanti, il vicepresidente dell’associazione Afasici Toscana APS Onlus Davide Crovetti, Fiorella Cateni presidente Cesvot, Davide Paglia presidente associazione Corpo e Mente ASD e l’imprenditore Armando Mangini, che sostengono l’iniziativa e l’associazione.

“Si tratta – ha dichiarato l’assessore Raspanti – di un progetto importante, con delle caratteristiche oggettivamente innovative, che mira a fare informazione e sensibilizzazione. Siamo abituati a pensare alle disabilità come a una condizione oggettiva delle persone che ne sono interessate. In realtà le persone possono avere delle limitazioni funzionali, la disabilità è il risultato dell’incontro tra la limitazione funzionale che riguarda una persona e una società che non è in grado di adattarsi per accoglierla.

Se cominciamo a vedere qualunque disabilità come un rapporto anziché come una condizione soggettiva, capiamo quanto possiamo fare per migliorare la qualità inclusiva della nostra comunità e la capacità di ognuno di noi di poter esprimere in pieno la propria cittadinanza”.

Di seguito il calendario delle interviste:

13 luglio: Andrea Raspanti, assessore del Comune di Livorno

20 luglio: prof. Domenico Passafiume, A.IT.A. Federazione

27 luglio: dr. Roberto Pullerà, Banca di Castagneto Carducci

3 agosto: Andrea Marchetti, sindaco del Comune di Chianciano Terme

10 agosto: imprenditore Armando Mangini, Magazzini Mangini

17 agosto: dr. Ercole Lauletta, nutrizionista

24 agosto: Lamberto Giannini, Compagnia Mayor Von Frinzius

31 agosto: prof. Franco Denes, A.I.A.

Per maggiori informazioni: Afasia Livorno – scali Cerere 7, tel. 331-67 54 633, https://www.afasia.tv/ contatti/

