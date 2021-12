“Progetto Asili”, Fondazione Livorno continua a sostenere le famiglie più deboli

Home

9 Dicembre 2021

“Progetto asili”, continua l’azione di sostegno alle famiglie più deboli da parte della Fondazione Livorno

Importante collaborazione con il Comune

Livorno, 9 dicembre 2021

Anche nell’anno educativo 2021/22, per il decimo anno consecutivo ha preso avvio, quale azione positiva di sostegno alle famiglie più deboli,il “Progetto asili”, un’iniziativa sociale ed educativa frutto della stretta collaborazione tra Amministrazione Comunale e Fondazione Livorno.

“L’Amministrazione comunale – dichiara la vicesindaca con delega alle Attività Educative Libera Camici – ringrazia la Fondazione Livorno per questa azione di sostegno alle famiglie fragili. Un intervento importante, che avviene sulla base delle segnalazioni dei Servizi sociali del Comune di Livorno riguardanti i casi di difficoltà socio-economica, che ha il duplice obiettivo di favorire, da un lato l’inserimento in un percorso educativo di bambini e bambine che altrimenti ne resterebbero esclusi e dall’altro di facilitare i genitori, in particolare le madri, nella ricerca di un lavoro”.

Dal 2012 ad oggi la Fondazione ha erogato complessivamente per questo progetto risorse pari a un milione e 370 mila euro, attivando per ogni anno educativo una ulteriore (rispetto a quella comunale) riserva di posti nei nidi d’infanzia privati accreditati e convenzionati Arca di Noè, Baby garden, C’era 2 volte, Casa del re, Chicchirillò, Il Nido delle Meraviglie, Pimpirulin, Scarabeo, Il Satellite, Villa Liverani, Mondo infanzia blu. Tali posti-Nido sono coperti attingendo alla lista di attesa comunale,.

L’offerta di servizio educativo 0/3 del Comune di Livorno (n.533 posti comunali in gestione diretta, n.20 posti comunali in gestione indiretta, n.388 posti nei privati convenzionati, per un totale di n.941 posti-bambino) è incrementata – grazie al predetto progetto finanziato per €.130.000 da Fondazione Livorno – di n.23 posti anche per l’anno educativo 2021/22.

