26 Aprile 2025

Progetto “De-Doti emergenti”: a maggio al via altri corsi formali e non formali

Livorno 26 aprile 2025 Progetto "De-Doti emergenti": a maggio al via altri corsi formali e non formali

DE – Doti Emergenti è uno dei trentaquattro progetti formativi vincitori dell’avviso Talenti in azione lanciato dalla Regione Toscana per attivare percorsi dedicati a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 34 anni disoccupati o inattivi.

Il progetto vede coinvolte varie realtà cittadine con l’obiettivo di formare figure professionali in ambito turistico attraverso 8 percorsi formali della durata di 80/100 ore ciascuno, 15 percorsi non formali da 50 ore e 6 iter personalizzati da 30 ore ciascuno. Ogni attività è aperta ad un massimo di 12 partecipanti che riceveranno un’indennità di frequenza fino a un massimo di 250 euro. I soggetti selezionati per un determinato percorso potranno partecipare anche ad altri di proprio interesse.

A maggio partiranno altri due corsi formali, quelli di Gestione d’Impresa per B&B e Blogger turistico e storytelling, e altre tre attività non formali: Elevator camp, Bar camp e Laboratorio di feedback

Il percorso di Gestione d’impresa per B&B è finalizzato all’acquisizione di capacità e conoscenze che consentano ai giovani partecipanti di inserirsi nel mercato del lavoro prevalentemente come lavoratore autonomo in aziende turistiche di accoglienza alberghiera. Il Bed and Breakfast (B&B), la cui traduzione letterale dall’inglese significa «letto e colazione», consiste nell’offrire ospitalità a pagamento nella propria abitazione. L’attività di B&B rappresenta una valida occasione di reddito per chi disponga di un alloggio o di una casa ampia. Il percorso è progettato per permettere, attraverso un utilizzo di metodologie didattiche eterogenee, lo sviluppo di competenze diversificate in relazione al livello di complessità dei contenuti trattati.

Il percorso per Blogger turistico e storytelling punta all’acquisizione di capacità per raccontare storie per comunicare efficacemente, coinvolgere il pubblico e suscitare emozioni. Inoltre, sviluppare conoscenze nell’ambito della scrittura creativa, della fotografia, del video editing, della gestione di contenuti per i social media e del posizionamento SEO degli stessi. Ai partecipanti verranno fornite anche competenze in ambito linguistico (inglese).

Obiettivo dell’Elevator Camp è rendere le persone coinvolte maggiormente consapevoli delle proprie competenze e fornire loro gli strumenti per presentarle ad un pubblico di aziende e potenziali datori di lavoro. Nell’Elevator camp sarà quindi strutturata, impostata e gestita la strategia per facilitare i partecipanti ad operare in modo autonomo nella società, sviluppando capacità di autovalutazione; operare delle scelte; prendere decisioni; progettare e riprogettare la propria vita nei momenti di passaggio, permettendo di affrontare i momenti di crisi e di transizione, personali e di contesto, in un’ottica di apprendimento permanente e di disponibilità ai cambiamenti.

Il Barcamp rappresenta un luogo di incontro e di scambio che nasce dalla volontà di condivisione da parte dei partecipanti in un ambiente informale, aperto e collaborativo. La regola fondamentale che viene seguita è quella che nessuno sia spettatore, ma che tutti contribuiscano alla riuscita dell’evento presentando un’idea, una proposta, un progetto attraverso le più differenti modalità. Il confronto e la discussione avvengono all’interno di singoli tavoli composti dai partecipanti e da un facilitatore. Al termine, i risultati di ciascun tavolo vengono illustrati agli altri e chiesto a tutti di esprimere un giudizio in modo da pervenire ad una sorta di graduatoria dei lavori ritenuti più interessanti e meritevoli di ulteriore (e successivo) approfondimento.

Il Laboratorio dei Feedback è un ambiente dove si impara a dare e ricevere feedback in modo efficace, promuovendo la crescita personale e professionale. Sperimentiamo ogni giorno la potenza del feedback come strumento per innescare riflessioni, nuovi comportamenti o veri e propri salti di qualità. L’obiettivo è dunque quello di sostenere le persone ad acquisire questo strumento come specchio e metodo attraverso il quale innescare e potenziare la propria “capacità di miglioramento e self-leadership.

Il partenariato del progetto DE – Doti emergenti, volutamente diversificato, comprende l’Impresa sociale CORALI in qualità di agenzia formativa capofila, il Comune di Livorno, la Fondazione LEM, Diecidicembre-Arciragazzi Livorno APS, CIOFS, Orto degli Ananassi Aps, Zaki Srl e Daxogroup Srl. Il piano di marketing turistico della destinazione Livorno prodotto dalla Fondazione LEM ha fatto da punto di riferimento per l’elaborazione dei vari percorsi, con particolare riferimento ai punti di forza della destinazione in esso delineati ed ai prodotti turistici proposti sul territorio.

PER PRESENTARE DOMANDA E PER INFORMAZIONI CONTATTARE AGENZIA CORALI:

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, 9.00 – 13.00 / 15.30 – 17.30

VIA PIERONI 26, LIVORNO, PIANO 2°

TEL: 0586.219590

MAIL: info@coraliformazione.it