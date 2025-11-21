Home

Progetto HuMus per la salute del suolo, l'assessore Cepparello a Bruxelles

21 Novembre 2025

Progetto HuMus per la salute del suolo, l'assessore Cepparello a Bruxelles

Livorno, 21 novembre 2025 Progetto HuMus per la salute del suolo, l’assessore Cepparello a Bruxelles

L’assessora alla Manutenzione, cura e incremento del verde in città Giovanna Cepparello è a Bruxelles alla Commissione Europea delle Region icon Anci Toscana, alla conferenza finale del progetto HuMUS per la salute del suolo, che a Livorno è stato replicato in connessione con il progetto Adaptwise, di adattamento ai cambiamenti climatici.

Il progetto HuMUS, finanziato dall’Unione Europea, mira a migliorare la salute dei suoli europei e a invertire l’attuale situazione di degrado. Il progetto coinvolge comuni e regioni europee, centri di ricerca, imprese e cittadini per proteggere e ripristinare la salute del suolo attraverso una gestione sostenibile. HuMUS promuove la partecipazione attiva dei cittadini e delle comunità locali, creando spazi di dialogo e co-creazione di soluzioni per la protezione e il ripristino del suolo. Il progetto include anche un bando per finanziare progetti pilota e un catalogo di buone pratiche sulla gestione del suolo e sui processi partecipativi.

Come spiega l’assessora, il Comune di Livorno è coinvolto perché la strategia definita dal progetto è stata replicata a Livorno. Sono stati fatti campionamenti sul suolo nei quartieri Leccia e Scopaia, per valutarne le caratteristiche e rifletterci insieme ai cittadini. Le caratteristiche del suolo sono fondamentali, ad esempio quando si vogliono piantare alberi, perché permettono di scegliere quelli più adatto ai tipo di terreno.

L’‘assessora Cepparello dichiara:

“Come sempr eè molto importante condividere a livello europeo buone pratiche e strategie di protezione della qualità ecologica del suolo, per conservare la biodiversità urbana, per garantire un’agricoltura sostenibile, per scegliere in maniera consapevole come incrementare il verde in città.

E’ stata presentata in questa occasione la nuova direttiva europea sul suolo, che sarà pubblicata la prossima settimana e che ci darà elementi importanti anche sul tema delle bonifiche”

