Progetto Melanoma: visita gratuita, domani ultimo giorno per prenotare

17 ottobre 2019

Livorno, 17 ottobre 2019 – Ultimo giorno, domani venerdì 18 ottobre, per prenotare uno dei 60 controlli dermatologici gratuiti messi a disposizione della cittadinanza livornese (e della provincia di Livorno) grazie al “Progetto Melanoma” della Fondazione ANT Italia onlus (Associazione Nazionale Tumori).

La prenotazione può essere fatta telefonicamente, al numero 3490693571 dalle ore 9.30 alle ore 13 di domani, fino ad esaurimento posti.

Le visite si svolgeranno sabato 19 e lunedì 21 ottobre presso gli Studi Medici Cipriani, in Scali Manzoni 29-33 a Livorno, che da tanti anni ormai ospitano con grande disponibilità questa iniziativa.

Al progetto hanno contribuito i Volontari del Charity Point ANT di via Garibaldi 138 a Livorno, e i Volontari delle postazioni per la raccolta fondi organizzate da Fondazione ANT a Livorno e Provincia.

Per conoscere il calendario mensile delle visite ANT nella nostra regione, è possibile visitare la sezione Prevenzione del sito ant.it/toscana.

Per avere informazioni sulle attività di Fondazione ANT in Toscana e offrire il proprio aiuto come Volontari è possibile contattare la sede di Livorno al numero 345 5246507.