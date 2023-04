Home

Cronaca

Progetto nuove maestranze, incontro al Lem sulla sicurezza sul lavoro in porto

Cronaca

10 Aprile 2023

Progetto nuove maestranze, incontro al Lem sulla sicurezza sul lavoro in porto

Livorno 10 aprile 2023 – Progetto nuove maestranze, incontro al Lem sulla sicurezza sul lavoro in porto

Presso la sala Lem del Palazzo dei portuali di Livorno si è tenuto un nuovo incontro del “Progetto nuove maestranze” organizzato dagli rls di sito del porto di Livorno.

Il progetto – sostenuto da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti – è stato lanciato nei mesi scorsi per sensibilizzare i nuovi assunti dalle imprese portuali articolo 16, 17 e 18 sul tema della sicurezza sul lavoro.

Nel corso dell’incontro di oggi è intervenuto anche Tommaso Chiavistello (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Autorità di sistema portuale) e alcuni tecnici dell’area funzionale Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) dell’Asl. I lavoratori si sono confrontati a fondo, scambiandosi opinioni e avanzando proposte per cercare di ridurre ulteriormente gli infortuni. Un confronto importante da cui sono usciti spunti interessanti sicuramente da approfondire.

Per incrementare la sicurezza sul lavoro c’è bisogno dell’impegno e del senso di responsabilità di tutti: siamo disponibili come sempre al confronto e ad analizzare nel dettaglio le idee e le proposte di tutti coloro che vogliano impegnarsi in questa battaglia di civiltà. Perchè una società in cui si continua a morire sul lavoro non può essere definita civile.

Gli Rls di sito del porto di Livorno:

Marco Giusti (Filt-Cgil)

Marco Puccioni (Uiltrasporti)

Massimiliano Boni (Fit-Cisl)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin