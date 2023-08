Home

26 Agosto 2023

Progetto Nuovo Ospedale, la soddisfazione di Salvetti e Maria Letizia Casani

LIVORNO, 26 agosto 2023 – Progetto Nuovo Ospedale, la soddisfazione di Salvetti e Maria Letizia Casani

La commissione giudicatrice del secondo grado del concorso di progettazione per il nuovo ospedale di Livorno ha individuato lo studio Rossiprodi di Firenze (Politecnica Ingegneria ed architettura, Prodim, Land Italia, Arch. Massimo Moglia, Geol. Giorgio Della Croce) come vincitore, salvo le verifiche di legge, del progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte).

L’esito è stato comunicato nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta oggi (25 agosto) in Comune a Livorno, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il qualche ha messo in evidenza che “ha vinto il progetto dell’armonia, che ha dato indicazioni nette alla commissione sia dal punto di vista strutturale che dell’offerta economica”. Il presidente ha sottolineato che “si tratta dell’investimento più rilevante e del progetto più significativo dal punto di vista amministrativo all’interno dell’attuale legislatura della Regione”.

il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani

“L’individuazione del progetto vincitore arriva al termine di un percorso che ha visto negli ultimi due mesi un grande impegno da parte di tutta la commissione giudicatrice del secondo grado del concorso di progettazione. In questo modo si è riusciti addirittura a concludere la procedura in anticipo visto che il termine previsto era settembre. Per questo colgo l’occasione per ringraziare tutti i membri della commissione per la disponibilità e la professionalità dimostrata.

In particolare è stato un vero onore poter contare sulla presidente, dottoressa Licia Kyriakoula Petropulacos la cui competenza acquisita in una carriera così ricca di esperienze qualificate ha rappresentato un sicuro valore aggiunto per un progetto che rappresenterà una svolta per la città di Livorno e per le politiche sanitarie locali per i prossimi decenni”.

il sindaco Luca Salvetti

“Ringrazio tutti i soggetti che in vario modo si sono spesi per portare a compimento questa tappa fondamentale in vista della realizzazione del Nuovo Ospedale di Livorno. Siamo molto soddisfatti perché il percorso va avanti spedito e con il progetto vincitore siamo al punto decisivo per concretizzare l’opera fondamentale per il futuro della sanità cittadina e di area”.

Hanno partecipato alla conferenza stampa anche il consigliere regionale Francesco Gazzetti, il direttore del presidio ospedaliero di Livorno Luca Carneglia e il dirigente comunale e componente della commissione Leonardo Gonnelli.

Dalla prossima settimana i tecnici aziendali incaricati visioneranno per la prima volta il progetto vincitore e inizieranno, assieme ai progettisti vincitori, a promuovere quella fase di definizione puntuale della struttura assieme a tutti i soggetti interessati. Si aprirà quindi una fase fondamentale di ascolto rivolta al personale sanitario che vi lavorerà, ma anche agli enti e alle associazioni attive sul territorio al fine di mettere a disposizione un ospedale non solo all’avanguardia, ma anche quanto più corrispondente ai bisogni di operatori e cittadini. Verrà avviato anche il percorso finalizzato alla realizzazione di un dibattito pubblico regionale a cura della Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione che durerà indicativamente 3 mesi.

Dallo sviluppo del progetto definitivo seguirà, come previsto dalla nuova normativa in materia, l’indizione della gara per l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori che affiderà la costruzione del nuovo ospedale livornese che, salvo imprevisti, potrebbe essere inaugurato entro la fine del 2028.

“Abbiamo lavorato molto bene – ammette la presidente Licia Kyriakoula Petropulacos – grazie anche al fatto che ciascun componente della commissione aveva specifiche competenze, selezionate con molta puntualità dalla direzione generale aziendale e questo ha permesso di entrare velocemente ed in profondità nel merito di tutti gli aspetti. Si è trattato di un lavoro gratificante soprattutto per l’importanza che avrà in prospettiva il nuovo ospedale per la Toscana e i livornesi in particolare”.

La commissione giudicatrice del secondo grado del concorso di progettazione è composta da Licia Kyriakoula Petropulacos (presidente), Marco Gnesi, Leonardo Gonnelli, Giovanni Grazi e Alberto Pugi.

