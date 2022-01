Progetto Palazzo Grande, Romiti: “investimento importante che riqualifica l’area” e le critiche a Salvetti

Home

20 Gennaio 2022

Livorno 20 gennaio 2022

“Un investimento importante, che riqualifica il Palazzo Grande da parte di 3 imprenditori livornesi, di cui uno giovanissimo, addirittura di 21 anni.

La loro idea, un locale che non sia solamente una discoteca, ma che accolga i giovani e riqualifichi l’intera area. Il progetto è stato presentato in Commissione Lavoro dagli stessi imprenditori, ai quali non si può che dire che grazie per il coraggio di fare impresa e di farla a Livorno.

I residenti hanno ragione però ad essere preoccupati, la colpa non è degli imprenditori, anzi sono anche loro vittime, come tutti noi di questa Amministrazione incapace.

Un locale in quel modo in centro va a colpire i due settori in cui questa Amministrazione dimostra tutte le proprie debolezze, la sicurezza e il piano del traffico.

La Giunta Salvetti, in soli 2 anni, ha portato Livorno ad essere; ottava sulle 107 province italiane nella classifica del Sole 24 Ore per numero di denunce in rapporto agli abitanti e ha messo alla berlina la città su Striscia la Notizia per il piano del traffico con le sue ciclabili e le sue altre assurdità.

In Commissione era l’occasione per il Sindaco di dare risposte certe e ferme agli imprenditori e ai cittadini; invece, neppure è venuto a sentire chi vuole dare 60 posti di lavoro e investire milioni di euro”.

Così commenta il Capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Romiti

