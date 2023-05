Home

16 Maggio 2023

Progetto per la Piombino del Futuro di Ferrari, fiducia rinnovata dalla segreteria provinciale della Lega

Piombino (Livorno) 16 maggio 2023

Si è svolto un importante incontro, presso il Municipio di Piombino, tra il Segretario Provinciale Lega Livorno Luca Tacchi accompagnato dal Vice Segretario Lorenzo Gasperini e dal Responsabile Comunicazione Dario Marzini con il Sindaco Francesco Ferrari.

“Molti gli argomenti discussi, abbiamo rinnovato l’indubbia fiducia in Francesco integrando la sua esperienza con le nostre proposte ed idee.

Abbiamo offerto pieno sostegno al Sindaco Ferrari ed alla valorizzazione delle iniziative dell’amministrazione, ed avviato una riflessione in vista del 2024” dichiara il segretario provinciale LucaTacchi.

“La nuova segreteria provinciale si è insediata con un programma politico chiaro, fondato su contenuti valoriali netti, senza ambiguità, e sulla selezione di una classe dirigente capace di guidare la trasformazione dei territori per i prossimi anni, in un contesto economico e culturale complesso.

Il nostro sostegno al Sindaco Ferrari e al progetto per la Piombino del futuro si sostanzia di un’attenzione particolare alle esigenze delle famiglie, alle politiche per la natalità e la difesa del diritto alla vita, ad un quadro per ripensare lo sviluppo economico integrando la necessità della tutela ambientale.

Agli errori di una sinistra fondata sull’ideologia, sulla negazione della tradizione, della famiglia e del lavoro vero occorre contrapporre un progetto concreto e realistico.

Riteniamo che la proposta di Ferrari supportata dalla Lega possa essere la migliore risposta alle sfide per Piombino e, più in generale, per la Val di Cornia.” – continua il vice-segretario Lorenzo Gasperini.

“Il partito a livello provinciale si è messo a disposizione per cercare di favorire il dialogo tra il Governo ed il primo cittadino.

È emersa la necessità condivisa di ottenere importanti “compensazioni”, per quanto la città sta pagando in termini ambientali a favore dell’interesse nazionale.

Compensazioni che non devono essere una “mancia” pro-tempore alla città, come un piccolo sconto a tempo sulla bolletta, ma investimenti strutturali e bonifiche che lascino il segno e siano la base per un futuro di lavoro e florido sviluppo cittadino.” – conclude Dario Marzini, membro del direttivo provinciale e responsabile comunicazione.

