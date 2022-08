Progetto “#sceglilastradaGIUSTA”, Salvetti donerà una pergamena alle forze dell’ordine

Home

10 Agosto 2022

Giovedì 11 agosto alle ore 16,30 in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale; il sindaco Luca Salvetti donerà una pergamena di ringraziamento alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza.

A ritirare le pergamene saranno per la Polizia di Stato il Questore Roberto Massucci e per la Guardia di Finanza il Colonnello Gaetano Cutarelli.

Questo il testo delle due pergamene:

“L’Amministrazione Comunale, a nome della Città di Livorno

esprime il più sentito ringraziamento alla Polizia di Stato/Guardia di Finanza

per lo straordinario impegno e per la fondamentale attività svolta nelle scuole nell’ambito del progetto #sceglilastradaGIUSTA per promuovere la prevenzione e il contrasto all’illegalità”.

