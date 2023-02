Home

Progetto Sentieri, aggiornamento salute nei siti contaminati. Come seguire il convegno online

21 Febbraio 2023

Livorno 21 febbraio 2023

Progetto Sentieri: aggiornamento del profilo di salute dei residenti nei siti contaminati italiani

Il Progetto SENTIERI, coordinato dall’ISS, è frutto di un accordo di collaborazione con il Ministero della Salute. Costituisce un sistema di sorveglianza epidemiologica dal 2007 dello stato di salute delle popolazioni che risiedono nei principali Siti italiani contaminati, di interesse per le bonifiche.

Nel Sesto Rapporto SENTIERI sono stati studiati 46 Siti, per ciascuno dei quali sono state valutate le condizioni di salute dei residenti in rapporto alle contaminazioni ambientali presenti in questi territori.

Sono raccolti ed interpretati dati di mortalità e ricovero ospedaliero della popolazione generale e delle sottopopolazioni appartenenti alle fasce di età pediatriche, adolescenziali e dei giovani adulti.

Sono altresì prese in considerazione le anomalie congenite diagnosticate nel primo anno di vita, e le condizioni di deprivazione socio-economica.

È inoltre fornita una stima dell’impatto sanitario globale dei Siti contaminati nel Paese, valutando il carico di mortalità in eccesso e le stime di rischio di mortalità e ospedalizzazione nell’insieme delle popolazioni residenti nei Siti indagati.

Dal 2014 SENTIERI è una rilevazione statistica del Programma Statistico Nazionale, nel settore Ambiente e territorio.

Grazie a questo lavoro e alle collaborazioni internazionali, attivate, fra gli altri, dal Centro

Collaborativo OMS Salute ambientale nei siti contaminati; ospitato dal Dipartimento Ambiente e Salute dell’ISS: il tema dei siti contaminati è entrato a far parte delle priorità della Regione Europea dell’OMS.

Scopo e obiettivi

Il Convegno ha lo scopo di presentare il Sesto Rapporto SENTIERI, i temi innovativi che sono stati

sviluppati in questa edizione e discutere le prospettive future di sviluppo del Progetto in nuovi assetti istituzionali.

Destinatari dell’evento

Il Convegno è destinato al personale di Ministeri; Istituzioni ed Amministrazioni centrali e periferiche; strutture sanitarie e di ricerca; operatori nel campo ambiente e salute; associazioni ambientaliste; cittadini.

Il Convegno SENTIERI sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle 9.30 di giovedì 23 Febbraio, alla pagina https://bit.ly/sentieri6_streaming

Il programma dettagliato degli interventi del Convegno

