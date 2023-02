Home

Livorno 17 febbraio 2023 – Progetto Spazio Artistico Livornese: aperta selezione (bando regionale) per 20 giovani

Prende il via una nuova nuova proposta rivolta ai giovani livornesi che mira a promuovere la cultura come “luogo” di incontro e aggregazione: SAL – Spazio Artistico Livornese. Il progetto coinvolgerà giovani under 20 nella progettazione e realizzazione di un evento artistico culturale per la città di Livorno e vede impegnati attivamente, in veste di peer educator, alcuni/e giovani creativi promotori e promotrici dell’evento Archetipo, una delle realizzazioni del progetto NEET – Nuove Energie Emergono dai Territori.

I giovani e le giovani coinvolte in SAL saranno accompagnati/e dai peer educators in tutte le fasi di costruzione del progetto in cui “Identità di genere e corporeità” sarà il filo rosso su cui sviluppare l’evento. Il compito dei/delle partecipanti sarà quello di curare sia la parte artistico-creativa che la parte organizzativa (comunicazione, logistica, ecc) dell’evento da realizzare, mettendo in gioco le proprie idee, la propria creatività e inclinazioni.

Spazio Artistico Livornese è un progetto presentato dal Comune di Livorno, coordinato dal Centro Ricerca Educativa e Didattica (CRED) con la collaborazione della Cooperativa LINC – Lavorare Insieme Nella Comunità e realizzato con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana ai sensi della L.R n.3/2022.

Per partecipare è necessario scrivere alla mail progettosal2023@gmail.com o in DM su Instagram alla pagina @progetto_sal raccontando, in breve, qualcosa di sé e perché si vorrebbe prendere parte all’iniziativa. C’è tempo fino al 5 marzo per partecipare. Ti aspettiamo!

