8 Gennaio 2024

Progetto T2, Cisl: “Colpo fatale al TPL”

Livorno 8 gennaio 2024 – Progetto T2, Cisl: “Colpo fatale al TPL”

“Con il nuovo progetto T2 fatto dalla provincia di Livorno viene inferto un colpo fatale al trasporto pubblico locale (inteso come servizio essenziale)”. Lo dichiara con una nota stampa la Fit Cisl che prosegue:

“La FIT-CISL, a seguito della riunione tenutasi il giorno 05.01.24 in Provincia, ha appreso (con profondo rammarico) che sono state inserite delle alternative al TPL che probabilmente impatteranno negativamente sul futuro del comparto del trasporto pubblico con la riduzione di posti di lavoro.

Ormai è evidente che i proclami di sviluppo del settore fatti dalla politica sono una chimera e da qui a pochi anni i bus che permettono di connettere i piccoli centri con le città più grandi verranno rarefatti a tal punto che i cittadini, che abitano in periferia, dovranno obbligatoriamente affidarsi al mezzo privato o nel peggiore dei casi trasferirsi in centri più grandi.

Per chiarire quanto ci è stato proposto:

con il mese di gennaio la Provincia investirà ingenti risorse economiche per sviluppare il car sharing/car pooling sostituendo di fatto gli autobus con mezzi a noleggio e altri servizi che non prevedono l’utilizzo dei bus tradizionali.

Riteniamo che questo progetto non danneggi solo il settore degli autoferrotranvieri ma molti cittadini e operai che non hanno un mezzo proprio o sono sprovvisti di patente o più semplicemente non riescono a gestire un sistema di prenotazione di un mezzo alternativo.

Abbiamo la consapevolezza che nel 2024 il trasporto pubblico debba essere rivisto, per andare incontro alle esigenze dei cittadini ottimizzando le risorse, ma siamo convinti che come priorità ci debbano essere servizi per le scuole, trasporto operai e servizi per raggiungere presidi sanitari facendo sinergia tra i veri vettori che sono presenti sul nostro territorio (treni-navi-bus).

Non ci aspettavamo lo smantellamento delle corse operaie e dei servizi per gli ospedali incentivando di fatto il mezzo proprio, in deroga alle famigerate battaglie sull’ambiente che spesso sentiamo in campagna elettorale. Confidiamo che la politica intervenga nel rivedere tale progetto affinchè si tenga conto delle esigenze dei cittadini e delle problematiche dei dipendenti che svolgono il servizio pubblico”

