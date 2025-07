Home

Proiezione docufilm “Rivoluzione”, il volto dell’ Iran pre bombardamento Israele Usa

9 Luglio 2025

Proiezione docufilm “Rivoluzione”, il volto dell’ Iran pre bombardamento Israele Usa

Livorno 9 luglio 2025 Proiezione docufilm "Rivoluzione", il volto dell' Iran pre bombardamento Israele Usa

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla proiezioni del film Rivoluzione presso la sua sede a Livorno in Borgo Cappuccini 25, il 12 luglio 2025 alle ore 21.00

”Rivoluzione” è un film importante, uscito in un periodo davvero caldo della storia internazionale.

E’ un film sull’Iran, sulla sua storia e sulle sue condizioni pre-bombardamento israel-americano.

“Rivoluzione” è però molto più di questo: è un film sulle narrazioni mainstream artefatte, sulle finte rivoluzioni e sulle vere rivoluzioni.

Per guidarci in questo viaggio, Jacopo Brogi e Alessandro Fanetti di comedonchisciotte.org (rispettivamente regista e addetto alle riprese e alla fotografia) e Hanieh Tarkian, di origini italo-iraniane, laureata in scienze islamiche e docente di studi islamici, con master in studi strategici e relazioni internazionali.

Un’occasione unica di affrontare un tema caldo da un punto di vista non standardizzato. Non mancate!

Ingresso a offerta libera e consapevole.

Per maggiori informazioni: https://www.libertalivorno.it/ evento/film-rivoluzione- sulliran/