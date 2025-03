Proiezione film Sound of Freedom di Alejandro Monteverde, Libertà Livorno invita la cittadinanza

Home

26 Marzo 2025

Livorno 26 marzo 2025

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla proiezione del film Sound of Freedom di Alejandro Monteverde, presso la sua sede a Livorno in Borgo Cappuccini 25, il 28 marzo 2025 alle ore 21.00

Ogni anno nel mondo scompaiono decine di milioni di persone, tra cui milioni di bambini, decine di migliaia al giorno. Anche in Italia il fenomeno è drammatico, e Livorno è la provincia toscana con più persone scomparse.

Secondo il Ministero dell’interno, nel 2022 i minori scomparsi in Italia sono stati in totale 17.130 di cui 13.002 minori stranieri e 4.128 minori italiani. Di questi ultimi circa il 26% – cioè 1.073 – non sono stati più ritrovati.

Sound of Freedom parla proprio di questo, raccontando la storia vera di un agente federale che si è adoperato per sventare i traffici internazionali di bambini.

SCHEDA

Titolo: Sound of Freedom – Il Canto della Libertà

Anno: 2023

Durata: 131 min

Genere: biografico, azione, drammatico

Regia: Alejandro Monteverde

Trailer:





Ingresso a offerta libera e consapevole.

Per maggiori informazioni: https://www.libertalivorno.it/ evento/cineforum-sound-of- freedom/