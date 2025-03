Home

11 Marzo 2025

Livorno, 11 marzo 2025 Proiezione Inside Out 2 per le secondarie: cinema e riflessione sulle emozioni dell’adolescenza

Giovedì 13 marzo alle ore 9.00 al Cinema Teatro Quattro Mori si terrà la proiezione gratuita del film di animazione Inside out 2 accompagnato da un dibattito con lo psicoanalista e filosofo Pier Giorgio Curti e la partecipazione dell’attrice comica Lara Gallo.

L’incontro, rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado è curato dal CRED e dall’Ufficio Sistema Integrato Infanzia 0/6 del Comune di Livorno. È comunque possibile accedere liberamente fino a esaurimento posti, previa mail a cred@comune.livorno.it.

Il film di animazione diventa un pretesto per riflettere, insieme ai ragazzi presenti in sala, sulle emozioni che si scatenano all’insorgenza della pubertà e dell’adolescenza. “Inside Out 2″ è molto più di un film d’animazione: è una mappa emotiva dell’adolescenza, un viaggio attraverso le sfide e le scoperte che caratterizzano questa fase della vita. Attraverso i personaggi, il film ci ricorda che l’adolescenza è un periodo di crescita, di sperimentazione e, soprattutto, di apprendimento. Per gli adolescenti, il film può essere uno specchio in cui riconoscersi e una guida per navigare le acque tumultuose delle emozioni. Per gli adulti, è un invito a ricordare com’era essere adolescenti e a offrire supporto con comprensione e pazienza. In un mondo in cui gli stati d’animo sono spesso trascurati o fraintesi, “Inside Out 2” ci ricorda che accettarli e comprenderli è il primo passo verso una vita più autentica e serena.

Gli adolescenti presenti saranno coinvolti, medianti giochi di ruolo, nella complessa rete di emozioni che il film evoca con l’obiettivo di fornire una piccola guida per navigare in queste acque tempestose.

L’evento è inserito all’interno del programma di incontri, eventi e attività “Orizzonti Educativi: la città come laboratorio di pedagogia”. Il programma, organizzato, finanziato e promosso dall’Amministrazione, nasce dalla collaborazione tra Comune di Livorno, Enti e Associazioni territoriali, con lo scopo di stimolare la condivisione di valori educativi e pedagogici nella città.

Tra i valori e gli obiettivi dell’Amministrazione c’è quello di sostenere i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di crescita, favorendo una riflessione su sé stessi e sulle relazioni con gli altri.