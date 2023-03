Home

Cronaca

Prolungata allerta meteo per vento e mareggiate

Cronaca

10 Marzo 2023

Prolungata allerta meteo per vento e mareggiate

Estesa fino alle ore 7 di sabato 11 marzo l’allerta gialla (in corso) per vento e fino alle 12 sempre di sabato per mareggiate.

Livorno, 10 marzo 2023 – Prolungata allerta meteo per vento e mareggiate

E’ estesa fino alle ore 7 di sabato 11 marzo l’allerta gialla (in corso) per vento e fino alle 12 sempre di sabato per mareggiate.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin