17 Aprile 2025

Livorno 17 aprile 2025 Prolungato codice giallo per rischio mareggiate

La Protezione civile regionale, con il bollettino odierno, ha aggiornato il quadro delle criticità in corso sulla Toscana.

Per quanto riguarda Livorno e Gorgona, sono state declassate a verde le criticità in codice giallo inizialmente previste per oggi (per rischio vento e per rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore).

Confermato invece il codice giallo per rischio mareggiate, in corso fino alle ore 6 del mattino di domani, venerdì 18 aprile.

Previste piogge diffuse e locali temporali, con cumulati non significativi. Venti di libeccio (sud-ovest) con raffiche fino a 60-80 km/h sulla costa e fino a 70-90 km/h sull’Arcipelago a nord di Capraia.

L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante il codice giallo per mareggiate.

Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata.