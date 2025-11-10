Promenade è il nuovo libro fotografico di Angelica, domenica la presentazione

Home

10 Novembre 2025

Presentazione domenica 16 novembre alle ore 16,30 presso l’auditorium di Villa Henderson, Museo di storia Naturale in Via Roma, 234 Livorno

Le fotografie raccontano storie a colori. Racconti cullati dal rumore del mare, scompigliati dai refoli di maestrale, profumati di salsedine, di sole, di notti estive illuminate dalle stelle e di giornate invernali durante le quali l’orizzonte vira dal blu profondo al grigio e la solitudine della battigia invita alla riflessione. Le immagini raccontano, abbiamo detto, mentre le parole fanno da sottofondo. Sono come bisbigli che richiamano l’attenzione del lettore nel momento in cui, sfogliando le pagine del volume fotografico “Livorno. Promenade”, si immerge nella “livornesità” della passeggiata a mare, unica e bellissima, ricca di storia e di colori, capace di rappresentare l’anima della città.

Luigi Angelica è l’autore delle foto, che come sempre sono capaci di cogliere quell’attimo fuggente che non si ripeterà mai più. Angelica è un artista che sa percepire emozioni e pensieri, che dà ai suoi scatti – dove la presenza umana è costante – il ritmo di una trama affascinante capace di penetrare anche nei meandri più sconosciuti di Livorno, città che da anni è soggetto affascinante di un progetto che mette a fuoco mare e cielo, palazzi e vie d’acqua, piazze e banchine del porto, scogliere e strade quotidiane.

“Livorno. Promenade” è quindi il nuovo volume di questo progetto: in attesa che vadano a svelarsi nuovi orizzonti livornesi (che verranno a breve, ne siamo sicuri), il libro viene presentato domenica 16 novembre 2025 (ore 16.30) nell’auditorium di Villa Henderson – Museo di storia naturale del Mediterraneo, in via Roma 234 a Livorno. Ci sarà Luigi Angelica al centro dell’incontro – presentazione che sarà introdotto da Fiorella Chiappi, presidente dell’Istituto CORI Comunicazione e Ricerche. Angelica racconterà naturalmente la genesi di questo libro dedicato al lungomare cittadino, più o meno otto chilometri di waterfront che conducono il lettore dal Porto Mediceo fino ad Antignano. Una “Promenade” nella storia e nelle abitudini dei livornesi (dalla corsa mattutina o serale alle estati sui bagni), ma soprattutto in quello che accadeva ieri e che accadrà domani, con Livorno e soprattutto i livornesi protagonisti.

Oltre all’autore interverranno Rocco Garufo assessore al turismo, Elisabetta Arrighi giornalista (autrice di alcuni focus all’interno del libro) e Ilario Luperini critico e storico dell’arte (autore di un capitolo).

La presentazione prevede alcuni intermezzi: reading con Caterina Angelica e Luca Dieci attore e regista, con musiche originali del Rasenna Jazz Messengers Duo (al contrabbasso Giulio Boschi, al pianoforte Massimiliano Fantolini) oltre a varie proiezioni digitali e slideshow.

Per la pubblicazione del volume i ringraziamenti vanno alla Camera di commercio Maremma e Tirreno, Provincia di Livorno, Fondazione Livorno, Regione Toscana Consiglio regionale, Comune di Livorno, Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale, ASA, Benetti, Bagni Pancaldi, Associazione culturale Click Art Livorno.