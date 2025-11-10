Pronostico rispettato, Libertas Liburnia vince con Rosignano
Livorno 11 novembre 2025 Pronostico rispettato, Libertas Liburnia vince con Rosignano
Pronostico rispettato. La Libertas Liburnia, pur priva del play Busoni, vince in scioltezza contro la Dinamo Rosignano. Il derby della costa, giocato al PalaBastia e valido per la quinta giornata del girone 4 del Campionato Divisione Regionale 2, si è chiuso con il largo successo dei gialloblù padroni di casa.
79-54 il risultato conclusivo di un match sempre saldamente in mano ai ragazzi di Emanuele Caverni, capaci di toccare anche il più 30. 29-16, 43-22, 60-31 i parziali dei primi tre tempini.
Ampio minutaggio per ciascuno dei dieci giocatori a referto, con il bottino di canestri ben distribuito tra tutti quanti. Per la Libertas Liburnia si tratta del terzo successo stagionale. Dietro l’angolo, per Mannucci e compagni, ben quattro partite di fila da disputare in trasferta.
Nel prossimo turno, domenica 16, alle 18:30, sfida esterna con l’Argentario. In tutto, nel corso del girone d’andata, lunga 13 giornate, per la Libertas Liburnia solo quattro partite interne e ben nove esterne. Poi, è evidente, il quadro cambierà nel girone di ritorno. Il tabellino: Mirabelli 6, Botteghi 12, Nachi 6, Baccelli 14, Stolfi 11, Mannucci, Bertolini 6, Venditti 3, Volpi 14, Pistolesi 7. All.: Caverni.