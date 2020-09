Home

Pronto al lancio "A piedi nudi", il primo album della livornese Costanza

15 Settembre 2020

Pronto al lancio “A piedi nudi”, il primo album della livornese Costanza

Livorno 15 settembre 2020 – Esce venerdì 25 settembre “A piedi nudi” il primo album dell’artista livornese Costanza

Undici tracce pop in cui la giovane artista si racconta. Il progetto è impreziosito dalla collaborazione di prestigiosi musicisti.

Si intitola “A piedi nudi” il primo album di COSTANZA, classe 1998, in uscita il 25 settembre 2020 per l’etichetta Hi-QU Music, con la produzione di Paolo Dossena e Domenico Sisto per Compagnia Nuove Indye.

Anticipato dai tre singoli:

“100 Maglioni”

“Giro Intorno a me”

“Luna Park”

l’album sarà disponibile su tutti gli store digitali e nei negozi di dischi in formato cd e vinile.

Il preorder è già disponibile su Hi-QU Store

“A piedi nudi” è il debutto discografico della ventiduenne cantautrice toscana che con il suo pop fresco e raffinato è entrata nella finale della XXXI edizione del Festival della canzone popolare e d’autore italiana Musicultura. Preziosa la collaborazione con Danilo Cherni, collaboratore di Antonello Venditti, e con Vito Ranucci, compositore di importanti colonne sonore da Mario Monicelli per il film “Le rose del deserto” a Rossella Bergo per il film “Florindo e Carlotta”.

Costanza, all’anagrafe Costanza Motroni, inizia all’età di 14 anni a fare musica e da subito a mescolare le note con le parole, per raccontare i propri sogni, le fantasie, le irrequietezze e le tentazioni. Il suo obiettivo è semplice: portare la sua arte e la sua musica tra il pubblico, piccolo o grande che sia, per mostrare ciò che risuona nella sua mente e nel suo cuore. Firma il suo primo contratto con Compagnia Nuove Indye importante Griffe simbolo di qualità e di indipendenza.

Costanza racconta la vita e le sue fragilità, intese non come debolezze, ma come punti di forza.

«“A piedi nudi” è nato tra le quattro mura della mia camera e tra i tasti del pianoforte – spiega Costanza – lasciandomi trasportare dai pensieri e dalle emozioni che mi hanno condotto nei diversi sentieri sui quali ho camminato, appunto, a piedi nudi e libera. L’album è un viaggio alla ricerca di me stessa, nella mia solitudine, nella mia fragilità umana, e con le mie speranze di un futuro emozionante. L’uscita del mio primo disco mi emoziona molto. Per la prima volta una piccola parte di me potrà diventare parte di chi mi ascolta».

L’album è anticipato dall’uscita del nuovo videoclip di “1000 Luci Spente”, in programma venerdì 18 settembre sul canale YouTube CNI – Compagnia Nuove Indye. «La canzone parla dello sgretolarsi di progetti a due, della fine di una storia che è stata portata avanti per molto tempo – continua Costanza – E’ il calare delle luci in una casa ricca di storie passate, fermarsi e soffiare su una candela fino a spegnerla».

Tracklist “A piedi nudi”:

Illudimi

2. 100 Maglioni

3. Giove

4. 1000 luci spente

5. Luna Park

6. Settembre

7. Galassie di persone

8. Giro intorno a me

9. Tra i tappeti

Bonus Tracks:

Illudimi – (Danilo Cherni Version)

11. Settembre – (Vito Ranucci Version)

