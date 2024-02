Home

Pronto riscatto a Peccioli per il Volley Livorno

5 Febbraio 2024

Livorno 5 febbraio 2024 – Pronto riscatto a Peccioli per il Volley Livorno

Comincia nel migliore dei modi il girone di ritorno della Serie C del Volley Livorno che torna a casa con una bella vittoria per 0-3 dalla trasferta di Peccioli (21-25, 16-25, 16-25).

Quella che poteva essere una partita per certi versi pericolosa, in casa di una squadra in lotta per la salvezza e quindi obbligata a fornire una prestazione di alto livello per cercare di fare punti, si è rivelata invece una gara gestita alla perfezione dall’inizio alla fine da Melosi e compagne.

Le ragazze di coach D’Alesio hanno raccolto i frutti del buon lavoro svolto in palestra in settimana e si confermano così al secondo posto in classifica, con 23 punti conquistati in 11 giornate.

In avvio di gara, come era logico prevedere, le padrone di casa hanno espresso il loro massimo sforzo mettendo in difficoltà le gialloblu.

Il Volley Livorno ha avuto il merito di approcciare bene la partita, commettendo pochi errori al servizio e tenendo spesso e volentieri il pallino del gioco, questo non ha permesso al Volley Peccioli di imporre la propria pallavolo in lungo e largo.

Punto dopo punto, le livornesi sono venute fuori andando poi a chiudere il primo set per 21-25. Negli altri due parziali, le gialloblu hanno fatto la differenza migliorando la loro efficacia dai nove metri.

Sia nel secondo che nel terzo set, il Volley Livorno è rapidamente scappato via nel punteggio senza mai alzare le mani dal volante e senza concedere a Peccioli la possibilità di rientrare in partita.

Alla fine, quindi, è arrivato un successo frutto di una prova di squadra assolutamente più che positiva, tutto quello che serviva alle labroniche per scrollarsi di dosso la sconfitta della settimana prima con la capolista Volley Porcari.

Adesso la testa va già alla prossima sfida, con le gialloblu che domenica pomeriggio ospiteranno al PalaFollati la Pallavolo Cascina per uno scontro diretto con in palio punti pesanti.

