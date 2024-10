Home

Pronto riscatto per la Pielle femminile, Prato cade 63-53

28 Ottobre 2024

Livorno 28 ottobre 2024 – Pronto riscatto per la Pielle femminile, Prato cade 63-53

Reduce dalla sconfitta sul campo di Lucca, la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO riprende il filo della vittoria superando la quotata Pall. Femminile Prato per 63-53 (campionato di Serie B Femminile). Prima fetta di gara di marca labronica, con le ragazze di coach Luca Castiglione protagoniste di tante buone giocate offensiva e anche di una buona cerniera a protezione del canestro (all’intervallo lungo). Nella ripresa, Prato scende in campo con tutt’altro piglio toccando anche il -4 (43-39), in attesa di un’altra sfruttata biancoblù che, di fatto, chiude il conto. La Pielle raggiunge anche le 14 lunghezze di vantaggio, ridotte a 10 al suono dell’ultime sirena per alcune scelte affrettate. Prossimo impegno, martedì 29 ottobre sul campo del CMB San Giovanni Valdarno (palla a due ore).

Toscana Legno Pielle Livorno-Pall. Femm. Prato: 63-53

TOSCANA LEGNO: Nottolini, Castiglione M. 6, Menchetti, Cecchi 9, Zorzi 8, Donadio 2, Castiglione V. 3, Benedetti 12, Collodi 12 (12 rimbalzi), Cecconi 11. All. Castiglione.

Arbitri: Dori e Giachi

Parziali: 13-10, 35-24, 45-39, 63-53

