Pronto Soccorso, inaugurata la nuova sala di attesa pediatrica

Presentato alla città il nuovo spazio dedicato ai bambini e realizzato grazie alla donazione dalla associazione “You4ER” con il sostegno del Comune e del Livorno Calcio

È stata inaugurata la nuova sala di attesa pediatrica del pronto soccorso dell’ospedale di Livorno. La struttura è stata realizzata grazie alla donazione di circa 7mila euro compiuta dalla associazione “You4ER – Tu per il Pronto Soccorso”.

“Non solo la struttura che dirigo – dice Alessio Bertini, primario del reparto di Pronto Soccorso – ma credo tutta la città si arricchisca di uno spazio importante che permetterà ai bambini di avere una sala di attesa a loro misura e separata dal resto dell’utenza. Da lunedì prossimo i piccoli potranno quindi trovare un ambiente completamente dedicato a loro con giochi e altri intrattenimenti che possano distogliere, per quanto possibile, la loro attenzione dal problema sanitario che li ha portati ad essere nostri pazienti e soprattutto permetterà di non farli entrare in contatto con altre situazioni che possano impressionarli. Di tutto questo non possiamo che ringraziare la You4ER che nonostante sia nata da poco tempo ci ha già fatto sentire con questo regalo e con altri mille attenzioni la sua vicinanza e sostegno per un Pronto Soccorso sempre più corrispondente ai reali bisogni dei suoi cittadini”.

“La nostra associazione – spiega Alessandro Banchini, presidente della You4ER – è nata nel 2016 grazie all’impegno di un gruppo di livornesi convinto che il Pronto Soccorso cittadino debba essere considerato un bene prezioso e comune da sostenere con uno sforzo collettivo. Il reparto ha già a disposizione tutto quanto necessario, ma questo non vuol dire che non possa essere migliorato con dotazioni aggiuntive o spazi più accoglienti. Per questo in collaborazione con il personale e con l’approvazione dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ci stiamo impegnando nel promuovere iniziative finalizzate ad un miglioramento continuo. Tra i primi obiettivi abbiamo voluto realizzare questa sala d’attesa destinata ai bambini che comprende uno spazio dedicato alle mamme in allattamento. Tutto questo è stato reso possibile grazie soprattutto al sostegno di molti soggetti fra i quali, oltre ai tanti singoli, anche del Comune di Livorno rappresentato questa mattina dall’assessore Ina Dhimgjini e il Livorno Calcio presente con la guida dell’Area Marketing, Maurizio Laudicino. Ci hanno dato una mano preziosa nei tanti eventi di raccolta fondi come, citandone uno per tutti, il Trofeo Città di Livorno che nel maggio 2017 ha portato oltre mille bambini a giocare nello stadio Picchi. Quello di oggi è un punto di partenza e vi assicuriamo che a breve sentirete nuovamente parlare della nostra associazione e di un altro evento importante dedicato alla città”.