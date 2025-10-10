Home

Provincia

Piombino

Pronto soccorso Piombino, Marco Landi (FdI): “Giani dichiara lavori iniziati ma bando va deserto e inizio lavori è lontano”

Piombino

10 Ottobre 2025

Pronto soccorso Piombino, Marco Landi (FdI): “Giani dichiara lavori iniziati ma bando va deserto e inizio lavori è lontano”

Messaggio elettorale sponsorizzato

Piombino (Livorno) 10 ottobre 2025 Pronto soccorso Piombino, Marco Landi (FdI): “Giani dichiara lavori iniziati ma bando va deserto e inizio lavori è lontano”

Giani qualche mese fa ha dichiarato che erano iniziati i lavori per il Pronto Soccorso di Piombino, inconsapevole che il bando fosse andato deserto e che quindi l’inizio dei lavori sia ben lontano.

Questa è la cognizione che l’attuale giunta regionale ha!

Questo è quanto l’attuale presidente della Regione sia vicino ai cittadini e alle loro problematiche!