Piombino 10 Ottobre 2025

Pronto soccorso Piombino, Marco Landi (FdI): “Giani dichiara lavori iniziati ma bando va deserto e inizio lavori è lontano”

Giani qualche mese fa ha dichiarato che erano iniziati i lavori per il Pronto Soccorso di Piombino, inconsapevole che il bando fosse andato deserto e che quindi l’inizio dei lavori sia ben lontano.
Questa è la cognizione che l’attuale giunta regionale ha!
Questo è quanto l’attuale presidente della Regione sia vicino ai cittadini e alle loro problematiche!

