19 Maggio 2023

Pronto soccorso, responsabilità penale del personale medico ai soli casi di dolo o colpa grave

Governo approva OdG presentato da Tenerini (Fi)

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno, a mia prima firma, che impegna il Governo a inserire, nell’ordinamento giuridico, norme volte a limitare la responsabilità penale del personale medico in servizio presso il pronto soccorso ai soli casi di dolo o colpa grave”.

Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini di Forza Italia, che sottolinea:

“I pronto soccorso registrano oggi una carenza di personale tale che il 61% dei contratti statali non viene assegnato o l’attività abbandonata in breve tempo. Ciò con le immaginabili ricadute sul servizio all’utenza.

Tra le cause di questo fenomeno vi è certamente la sovraesposizione giornaliera al rischio di procedimenti penali.

Occorre incoraggiare i nostri medici a scegliere la medicina d’urgenza, fornendo loro una tutela nei casi in cui non si ravvisi la colpa grave nell’esercizio della loro professione e aumentando gli incentivi economici attualmente previsti per l’attività prestata in pronto soccorso”.

