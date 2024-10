Home

Cronaca

Propeller Club, nuovi format e approfondimenti dal mondo del porto

Cronaca

22 Ottobre 2024

Propeller Club, nuovi format e approfondimenti dal mondo del porto

Prossimo appuntamento il 22 novembre col primo "Aperi-Propeller" dedicato alla riforma doganale

Livorno, 22 ottobre 2024 –

Si è tenuta ieri l’Assemblea Annuale dell’International Propeller Club Port of Leghorn.

Nell’occasione è stato illustrato ai presenti il programma dell’attività associativa di quest’anno che ripartirà ufficialmente i prossimi 14 e 15 novembre, quando il Consiglio Direttivo e (auspicabilmente) numerosi soci saranno presenti a La Spezia per l’incontro “A bridge to Africa”, che tratterà argomenti di grande attualità e interesse anche per il porto labronico.

Contestualmente, la presidente Maria Gloria Giani Pollastrini ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa del Propeller livornese, ovvero l’“Aperi-Propeller”.

Si tratta di incontri informali ma con ospiti di grande rilievo che mirano a continuare in quell’opera di posizionamento a livello nazionale del club toscano e di aggregazione delle varie ‘anime’ che lo compongono.

Il primo appuntamento del nuovo format Aperi-Propeller si terrà già il prossimo 22 novembre, con un focus dedicato alla riforma del Diritto doganale che abroga il TULD (Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale) che tanto sta facendo discutere.

L’Assemblea ha visto i saluti iniziali del Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, insediatosi nello scorso luglio e gli interventi di Monica Bellandi e Raffaello Cioni, rispettivamente neo Presidente e Amministratore Delegato dell’Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A.

“Siamo ripartiti con grande entusiasmo e tanta carne al fuoco – commenta la Presidente Maria Gloria Giani Pollastrini – La nostra comunità portuale è attiva più che mai e siamo convinti che il Propeller debba essere il motore di questa ritrovata vitalità,

per questo motivo abbiamo inteso affiancare alle ultime iniziative, che hanno avuto un confortante successo, anche un format come quello dell’Aperi-Propeller che, nelle nostre intenzioni, dovrà affrontare tematiche importanti e attuali con un taglio meno formale di un classico convegno, con la speranza di avvicinare ancora più persone del nostro cluster ed al nostro mondo in generale auspicandone la massima partecipazione in ragione del suo format aperto”.

“Livorno è al centro del dibattito portuale nazionale – aggiunge il neo confermato Consigliere Luca Brandimarte – e questo è emerso, pure a livello di potenzialità e sviluppi futuri, anche dalle parole dei vertici del ‘nostro’ interporto. Peraltro, guardando allo sviluppo della Darsena Europa, proprio il rapporto, o meglio la collaborazione, fra le banchine e i dry ports retroportuali sarà elemento decisivo per la crescita del nostro scalo, grazie ad un collegamento che in Italia ben poche altre realtà possono vantare”.