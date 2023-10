Home

Propeller, Maria Gloria Giani Pollastrini Annuncia il Premio ‘Propellerino dell’Anno

25 Ottobre 2023

Livorno 25 ottobre 2023 – Propeller, Maria Gloria Giani Pollastrini Annuncia il Premio ‘Propellerino dell’Anno

Si è tenuta l’Assemblea Annuale dell’International Propeller Club Port of Leghorn. È stato illustrato ai presenti il programma dell’attività associativa di quest’anno che ripartirà ufficialmente – nel segno dell’iniziativa lanciata lo scorso anno de “Il Propeller incontra” – con il convegno del prossimo 17 novembre dal titolo; “Transizione Energetica e carburanti alternativi: quale futuro per lo Shipping?”; convegno che vedrà tra i relatori rappresentanti del Comando Generale, professionisti ed esperti del Cluster.

Contestualmente, la presidente Maria Gloria Giani Pollastrini ha annunciato l’istituzione del premio “Propellerino dell’anno”; “trattasi di un’iniziativa che il Propeller Club Port of Leghorn – a partire da quest’anno – intende lanciare al fine di assegnare – in occasione della serata di chiusura dell’anno sociale, mediante una breve cerimonia di consegna – un riconoscimento ad una personalità dello shipping che, nel corso dell’anno si è distinta per la propria professionalità, mettendo tra le altre in risalto la vocazione marittimo-portuale della città di provenienza” – ha commentato.

È stato inoltre presentato il programma nazionale del Propeller che, tra le altre, vedrà, a metà novembre; una missione istituzionale in Turchia in sinergia con la Chamber of Shipping di Istanbul ed i corpi diplomatici.

In rappresentanza delle Istituzioni ha poi preso parte alla sessione pubblica dell’Assemblea il Contrammiraglio Gaetano Angora, Direttore Marittimo della Toscana e già socio onorario del Club, il quale hanno portato i saluti del Comando e augurato “buon vento” al Presidente ed a tutto il Propeller in vista della nuova annata. Presente inoltre il C.A. Lorenzano Di Renzo, Ammiraglio Comandante dell’Accademia Navale. Ospite d’onore, da ultimo, la Dott.ssa Giuseppina Stellino, questore di Livorno.

È, infine, stato presentato – quale nuovo socio – il Sig. Antonio Giordano, Capo Ormeggiatori e Barcaioli del Porto di Livorno.

