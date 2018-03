Il Propeller ricorda Federico Sgherri

L’International Propeller Club Port of Leghorn vuole ricordare la figura di Federico Sgherri, indimenticato Capo Pilota del Porto e figura centrale nel volontariato nei confronti dei marittimi.

L’occasione per farlo sarà la presentazione del libro della dottoressa Barbara Bonciani: “Etica e impresa: quale responsabilità sociale? Un equilibrio complesso”.

Il terzo capitolo del libro nasce infatti dalla collaborazione con Sgherri ed è dedicato ai lavoratori del mare, i quali pagano spesso il prezzo delle economie di scala degli armatori stranieri e sono le prime vittime della scarsa sicurezza e tutela giuridica nel caso delle “bandiere fantasma”.

Dalla ricerca di Bonciani e Sgherri emerge l’importanza di un’accoglienza a terra, la quale consente ai lavoratori del mare di avere assistenza e mettersi in contatto con le famiglie di origine, ovviando in parte all’isolamento che le differenze etniche e sociali creano a chi sceglie di spendere la propria vita sulle navi.

Dopo l’introduzione della presidente del Club, Maria Gloria Giani Pollastrini, è previsto l’intervento dell’autrice Barbara Bonciani, la quale oltre ad essere dipendente (Ufficio Studi) dell’Autorità di Sistema insegna anche Sociologia dello Sviluppo all’Università di Pisa.

A seguire il Comandante Ubaldo Sgherri, Sottocapo Pilota del Porto di Livorno nonché figlio di Federico ricorderà la figura del padre. Le conclusioni dei lavori verranno affidate al Direttore Marittimo della Toscana, il contrammiraglio Giuseppe Tarzia.

“Federico Sgherri – commenta Maria Gloria Giani Pollastrini – è stato un uomo serio, riservato e generoso; dalla stima professionale è poi scaturita una profonda amicizia che abbiamo condiviso insieme con mio marito. Se si parla di welfare per i marittimi, il primo pensiero va a lui, il quale ha dedicato il suo tempo e la sua passione civile al prossimo, prima come Pilota, poi come volontario e Presidente della Stella Maris, la Associazione che accoglie i marittimi nel porto di Livorno.

La presentazione del libro della Dr.ssa Bonciani è così un’ottima occasione per ricordarlo e per approfondire i temi della responsabilità sociale degli armatori nei confronti degli equipaggi”.

L’incontro, aperto al pubblico, si terrà lunedì 26 marzo 2018 alle ore 18.45 nei locali dello Yacht Club Livorno (g.c.), Spianata del Molo Mediceo 21.”