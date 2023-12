Home

Proprietario e polizia in azione, fuga, colluttazione e arresto a Cecina

Cecina

20 Dicembre 2023

Proprietario e polizia in azione, fuga, colluttazione e arresto a Cecina

Livorno 20 dicembre 2023 – Proprietario e polizia in azione, fuga, colluttazione e arresto a Cecina

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Rosignano Solvay arrestaun un cittadino marocchino 35 anni per “tentata rapina”, “lesioni”, “minaccia a pubblico ufficiale” e “porto di armi o strumenti atti ad offendere”.

Sequestrato un coltello a serramanico e due cacciaviti.

Gli Agenti della Squadra Volanti del Commissariato della Polizia di Stato di Rosignano Solvay, nella nottata dello scorso 18 dicembre, sono intervenuti in Via Dell’Oglio a Cecina, dopo che era giunta una chiamata sul numero di emergenza europeo 112 che segnalava la presenza di un uomo intento a rubare all’interno di un camper parcheggiato in strada, che nel frattempo era stato bloccato dallo stesso proprietario del mezzo. Arrivati immediatamente nel luogo segnalato, gli Agenti hanno preso in consegna il soggetto in questione e dopo averlo perquisito hanno trovato, in una tasca dei pantaloni, un coltello a serramanico. Per terra, vicino a lui, hanno rinvenuto due cacciaviti, utilizzati dallo stesso come strumenti di effrazione.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo, poco prima, si era introdotto nel camper dopo aver forzato la porta laterale di accesso alla cabina e qui era stato sorpreso dal proprietario e dai due figli, i quali l’avevano trovato all’interno del mezzo intento a forzare l’autoradio con un cacciavite in mano. L’uomo aveva tentato di darsi alla fuga e ne era nata una colluttazione, al termine della quale era stato immobilizzato fino all’arrivo della Volante della Polizia, non prima di aver ferito ad una gamba uno degli intervenuti.

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con a carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato presso il Commissariato di Polizia di Rosignano Solvay e, durante il tragitto, ha rivolto più volte minacce di morte ai poliziotti intervenuti. Il coltello e i cacciaviti sono stati posti in sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il soggetto è stato tratto in arresto per i reati di “tentata rapina”, “lesioni”, “minaccia a pubblico ufficiale”, “porto di armi o strumenti atti ad offendere” e condotto presso il carcere “Le Sughere” di Livorno.

L’arresto del responsabile è stato possibile grazie al coraggio del proprietario del camper e dei suoi figli, i quali insospettiti dai rumori provenienti dal mezzo non hanno esitato ad intervenire bloccando il malvivente, ed alla prontezza e rapidità d’intervento dei poliziotti accorsi sul posto, che hanno tratto in arresto l’uomo prima che la situazione potesse degenerare.

