Propulsione spaziale, i giovani Matilde e Gianluca saranno ambasciatori di Livorno nel mondo. Domani la nomina ufficiale

23 Luglio 2025

Due giovani livornesi nominati ambasciatori della città: Matilde e Gianluca verso l’Expo Universale di Osaka

Matilde Mancini e Gianluca Santini, due giovani studenti livornesi, saranno ufficialmente nominati “Ambasciatori di Livorno nel mondo” domani, giovedì 24 luglio, alle ore 16.30, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale. La cerimonia, fortemente voluta dall’Amministrazione, vedrà la partecipazione del sindaco Luca Salvetti, dell’assessore Michele Magnani e della dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Cristina Grieco.

La nomina arriva come riconoscimento del brillante percorso scientifico intrapreso dai due ragazzi, già co-inventori di un brevetto innovativo per la propulsione dei razzi nello spazio. Il sistema ideato, basato sul concetto di “propellente utile”, rappresenta un passo in avanti nella riduzione dei costi delle missioni spaziali grazie a un’attenta applicazione della legge di conservazione della quantità di moto. Un lavoro che ha suscitato grande interesse anche a livello internazionale, tanto da valere loro la selezione per rappresentare l’Italia all’Expo Universale di Osaka 2025 nell’ambito dell’International Exhibition for Young Inventors.

Attualmente iscritti all’Università di Pisa, Matilde e Gianluca hanno frequentato il Liceo Scientifico Statale “F. Enriques” di Livorno. Durante il loro percorso scolastico hanno vinto il prestigioso concorso “I Giovani e le Scienze” promosso dalla FAST, che seleziona ogni anno i 25 migliori progetti scientifici realizzati da studenti italiani.

La pergamena che riceveranno recita:

“L’Amministrazione Comunale di Livorno nomina Ambasciatore di Livorno nel mondo Matilde Mancini e Gianluca Santini. Genialità, sacrificio e carattere tipicamente labronici applicati al mondo dello studio, delle scienze, delle professioni, dell’industria”.

Il sindaco Salvetti ha inoltre inviato una lettera al Presidente dell’Associazione Giovani Scienziati Giapponesi per sottolineare l’importanza della partecipazione dei due giovani livornesi all’Expo, evidenziando il valore delle relazioni tra le istituzioni formative di Italia e Giappone. Nella lettera, Salvetti cita anche due eccellenze scientifiche del territorio: la Biennale del Mare e dell’Acqua, evento strategico sulla sostenibilità ambientale ospitato recentemente a Livorno, e il CITEM – Centro per l’Innovazione delle Tecnologie del Mare – polo di ricerca d’eccellenza che si occupa di biologia marina, robotica, comunicazioni portuali e molto altro.

Il messaggio dell’Amministrazione è chiaro: il futuro passa attraverso la valorizzazione del talento giovanile, della formazione scientifica e della collaborazione internazionale. Matilde e Gianluca, con la loro passione e determinazione, ne sono l’esempio concreto.

