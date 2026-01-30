Home

Attualità

Proroga Rigassificatore Piombino. Gruppo AVS Toscana “Inaccettabile, un sopruso a tutta la Toscana”

Attualità

30 Gennaio 2026

Proroga Rigassificatore Piombino. Gruppo AVS Toscana “Inaccettabile, un sopruso a tutta la Toscana”

Livorno 30 gennaio 2026 Proroga Rigassificatore Piombino. Gruppo AVS Toscana “Inaccettabile, un sopruso a tutta la Toscana”

“Inaccettabile la richiesta di SNAM: il termine deve rimanere luglio” Così Lorenzo Falchi, Diletta Fallani e Massimiliano Ghimenti del Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale appena appresa la notizia della richiesta di proroga di due anni e mezzo da parte dell’azienda che gestisce l’impianto nel porto di Piombino

“La nostra mozione sul rispetto degli accordi e lo spostamento definitivo entro luglio 2026 del rigassificatore è stata approvata dal Consiglio Regionale e ci aspettiamo che il Governo dia finalmente ascolto ai territori e ai cittadini e mantenga gli impegni presi”

“È finito il tempo dei traccheggiamenti – continuano i consiglieri – la nave va spostata e le opere di compensazione realizzate. Il fatto che non si sia trovato in tutto questo tempo un’alternativa e che oggi arrivi la richiesta di proroga conferma che la volontà di Meloni e Fratin è sempre stata di mantenere l’impianto dov’è adesso, addossando la loro incapacità sulle spalle della costa Toscana”

“Si parla di almeno altri 30 mesi di presenza della nave rigassificatrice” – conclude Fallani – “e questa è un’offesa verso impegni e promesse fatte a Piombino. La Toscana non starà in silenzio di fronte a questa azione che rappresenta un vero e proprio sopruso civico e ambientale”.