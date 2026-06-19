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Cronaca

Proroga validità carte di identità: l’Anagrafe non ha ancora ricevuto chiarimenti ufficiali e definitivi

Cronaca

19 Giugno 2026

Proroga validità carte di identità: l’Anagrafe non ha ancora ricevuto chiarimenti ufficiali e definitivi

Livorno 19 giugno 2026 Proroga validità carte di identità: l’Anagrafe non ha ancora ricevuto chiarimenti ufficiali e definitivi

Nella seduta del 16 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto che, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, consentirebbe alle carte d’identità cartacee ancora in corso di validità di continuare a essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza (quindi oltre la data del 3 agosto 2026 stabilita dalla normativa europea, Regolamento UE n. 1157/2019, e dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 76/2025) peraltro solo per alcune finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e i soggetti erogatori di pubblici servizi.

In attesa di poter disporre di chiarimenti ufficiali e definitivi sul provvedimento annunciato dal Governo, si invitano i cittadini che non siano ancora in possesso della Carta d’Identità Elettronica a non rinviare il rinnovo del documento ed a mantenere gli appuntamenti già fissati; in ogni caso, si prega di avvertire in caso di disdetta dell’appuntamento scrivendo a infoanagrafe@comune.livorno.it.

Informazioni relative alle modalità per la prenotazione di un appuntamento sono disponibili sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo https://www.comune.livorno.it/it/servizi/3956, servizio CIE, ufficio Anagrafe e notifiche.

Contatti:

Indirizzo mail: infoanagrafe@comune.livorno.it

Telefono: 3666594638

U.R.P. – prenotazione appuntamenti (Whatsapp, solo messaggi scritti) : 3358225555

U.R.P. – prenotazione appuntamenti: 0586820204

U.R.P. – prenotazione appuntamenti: 0586820205