4 Febbraio 2022

Prorogata al 27 febbraio la mostra “Magazzini generali”

Livorno 4 febbraio 2022

Vista la grande partecipazione di pubblico e l’interesse suscitato, la mostra in corso al Museo della Città “Magazzini Generali – Le collezioni livornesi dai depositi al museo” – che doveva concludersi il 13 febbraio – è stata prorogata fino a domenica 27 febbraio.

In esposizione le opere d’arte “nascoste” nei magazzini dei musei livornesi, i mai visti (o raramente visti), in un percorso espositivo entusiasmante, eterogeneo, estremamente interessante e curioso, che vede i pezzi divisi in sei sezioni: Ritratti, Scene di Livorno, I Manifesti, Paesaggi, Nature morte, Post ‘900.

Il tutto curato direttamente dagli operatori museali con la consulenza della storica dell’arte Antonella Capitanio.

La mostra, promossa dal Comune di Livorno, nasce da un’opportunità offerta dal lockdown, ovvero quella del “tempo”. Nel periodo in cui i musei civici sono stati chiusi a causa della pandemia, il personale ha colto l’occasione per lavorare massicciamente dietro le quinte, rivedere gli inventari, scartare le opere per verificarne lo stato di conservazione, affidare restauri e studiare l’unicità di ogni singolo pezzo. Da questo lavoro intenso anche se invisibile, è scaturita questa suggestiva mostra.

Un’occasione imperdibile per ammirare dipinti su tela o su tavola, sculture, stampe, disegni, fotografie, oggetti, solitamente visibili solo agli addetti ai lavori, molti non meno importanti di quelli esposti abitualmente, tutti comunque con una loro storia da raccontare.

Si ricorda che in ottemperanza al decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 l’accesso alla mostra sarà consentito esclusivamente ai visitatori muniti di Green Pass rafforzato unitamente a un documento di identità in corso di validità e con mascherina Ffp2.

APERTURA MOSTRA

Dal martedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 19.00

venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00

domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Giorno di chiusura lunedì

Gli orari della mostra potranno subire modifiche anche per eventuali disposizioni normative connesse all’emergenza sanitaria Covid-19

INGRESSO

Biglietto intero € 5,00

Biglietto ridotto € 3,00 (meno di 18 anni, più di 65)

Cumulativo con visita al Museo Civico “G. Fattori” € 7,00

Visita guidata € 2,00 a persona (minimo 10 persone)

Scuole, Visita guidata € 2,00 a persona

Visita guidata e laboratorio per le scuole € 3,00

Per informazioni:

Museo della Città

Piazza del Luogo Pio

tel: 0586-824551

