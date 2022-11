Home

22 Novembre 2022

Prorogata fino al 4 dicembre la mostra antologica di Foschini e Iacomelli

Livorno, 22 novembre 2022

Vista la grande partecipazione di pubblico, la mostra antologica di Foschini – Iacomelli “Saluti dagli anni ‘20” organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con la Cooperativa Itinera negli spazi della Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi” di Villa Fabbricotti è prorogata fino a domenica 4 dicembre 2022.

La mostra Foschini e Iacomelli è un percorso all’interno dell’esperimento di ricerca pittorica che nasce nel 2001, e che da poco ha compiuto 20 anni.

Nel tentativo di ricostruire i passaggi, le fasi e i cambiamenti di questo lungo periodo di lavoro insieme; sono selezionate un gruppo di opere che meglio rappresentano l’essenza della loro ricerca: la poesia e lo stupore.

La mostra è suddivisa in tre sezioni e ognuna è accompagnata da un’opera letteraria di riferimento che la biblioteca mette in esposizione per valorizzare il patrimonio bibliografico.

La mostra può essere visitata dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Ingrasso gratuito.

