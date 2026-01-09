Home

Cronaca

Prorogata l’allerta meteo arancione per mareggiate

Cronaca

9 Gennaio 2026

Prorogata l’allerta meteo arancione per mareggiate

Livorno, 9 gennaio 2026 Prorogata l’allerta meteo arancione per mareggiate Il Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale ha aggiornato il quadro delle criticità in corso sulla Toscana. Per quanto riguarda Livorno, Gorgona, le altre isole dell’Arcipelago e la costa centro-settentrionale della regione, l’allerta arancione in corso per rischio mareggiate è prolungata fino alle ore 9 di domani, sabato 10 gennaio. A seguire sarà codice giallo, sempre per rischio mareggiate, in vigore fino alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, sabato 10 gennaio.Confermato anche il codice giallo in corso per rischio vento, in vigore fino alla mezzanotte (ore 23.59) di oggi, venerdì 9 gennaio.Oggi forti venti di libeccio-ponente con raffiche fino a 80-100 km/h, domani (sabato) venti di maestrale con raffiche fino a 70-90 km/h sull’Arcipelago, fino a 50-70 km/h sulla costa. Mari da agitati a molto agitati, in attenuazione dal pomeriggio di sabato. Vista la tipologia di rischio annunciato, in concomitanza con l’allerta arancione per mareggiate a Livorno non sono previste sospensioni delle attività didattiche né chiusure dei parchi e dei cimiteri cittadini (salvo inattesi peggioramenti della situazione meteorologica).L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante le fasi di criticità per rischio mareggiate.Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forti mareggiate

evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

balneazione vietata;

mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

Come comportarsi in caso di forte vento

fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

Prorogata l’allerta meteo arancione per mareggiate